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    Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)

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    Соня Киперман - Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)
    Соня Киперман
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка порадовала поклонников яркими фото

    Модель София Киперман, старшая дочь певицы Веры Брежневой, в своем Инстаграме опубликовала серию фото, где позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и природную красоту.

    В посте Соня оставила цитату из хита, который когда-то пела ее звездная мама в группе «Виа Гра»: «Сто шагов назад».

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    Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)
    Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)
    Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Подписчики Кипермен не скупились на комплименты в комментариях. Так, они писали, что модель очень красивая.

    «Роскошная женщина», «Очень красивая девушка», «Королева», «Невероятно выглядишь. Ангел!», «Соня, какая же ты красивая», – пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее Монатик умилил сеть, показав фото подросших сыновей.

    «Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!» – написал звезда.

    В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)