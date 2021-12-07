Подросшая дочь Веры Брежневой в облегающем платье очаровала фанатов (фото)

Девушка порадовала поклонников яркими фото

Модель София Киперман, старшая дочь певицы Веры Брежневой, в своем Инстаграме опубликовала серию фото, где позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках. Девушка продемонстрировала стройную фигуру и природную красоту.

В посте Соня оставила цитату из хита, который когда-то пела ее звездная мама в группе «Виа Гра»: «Сто шагов назад».

Подписчики Кипермен не скупились на комплименты в комментариях. Так, они писали, что модель очень красивая.

«Роскошная женщина», «Очень красивая девушка», «Королева», «Невероятно выглядишь. Ангел!», «Соня, какая же ты красивая», – пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее Монатик умилил сеть, показав фото подросших сыновей.

«Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!» – написал звезда.

В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.