Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой



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Оля Полякова и Маша Ефросинина

Во время съемок проекта «Дивовижні люди» телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова не упускали момента «подколоть» друг друга

На съемках шоу «Дивовижні люди» участники демонстрируют удивительные способности и навыки, а эксперты проекта помогают зрителям выбрать самого талантливого участника проекта.

В этот раз одна из участниц шоу Александра Чиркова поразила экспертов уникальной визуальной памятью и продемонстрировала умение рисовать живописные картины… шоколадом. Такая способность приглянулась телеведущей Маше Ефросининой, которая, в прочем, отметила, что после 15:00 сладкое не ест.

«Маша, желаю, чтобы ты никогда не толстела от шоколада», – съязвила певица Оля Полякова.

«Дай бог тебе мужа доброго и богатого!» – тут же парировала Маша Ефросинина.

«Скажите, а может ли научиться создавать такую красоту простая женщина из народа?» – поинтересовалась Полякова у участницы шоу канала «Украина».

«Это кто тут из народа? Женщина в платье «вырви глаз»?» – оценила Ефросинина наряд певицы.

Впрочем, уже спустя пару мгновений Оля и Маша попросили не воспринимать их «подколы» всерьез.

«На самом деле, мы просто немного дуреем», – отметила Маша.