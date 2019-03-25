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    Шоу-биз

    Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой

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    Оля Полякова и Маша Ефросинина - Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой
    Оля Полякова и Маша Ефросинина

    Во время съемок проекта «Дивовижні люди» телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова не упускали момента «подколоть» друг друга

    На съемках шоу «Дивовижні люди» участники демонстрируют удивительные способности и навыки, а эксперты проекта  помогают зрителям выбрать самого талантливого участника проекта.

    В этот раз одна из участниц шоу Александра Чиркова поразила экспертов уникальной визуальной памятью и продемонстрировала умение рисовать живописные картины… шоколадом. Такая способность приглянулась телеведущей Маше Ефросининой, которая, в прочем, отметила, что после 15:00 сладкое не ест.

    «Маша, желаю, чтобы ты никогда не толстела от шоколада», – съязвила певица Оля Полякова.

    «Дай бог тебе мужа доброго и богатого!» – тут же парировала Маша Ефросинина.

    «Скажите, а может ли научиться создавать такую красоту простая женщина из народа?» – поинтересовалась Полякова у участницы шоу канала «Украина».

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    Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой
    Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой
    Маша Ефросинина раскритиковал наряд Оли Поляковой

    «Это кто тут из народа? Женщина в платье «вырви глаз»?» – оценила Ефросинина наряд певицы.

    Впрочем, уже спустя пару мгновений Оля и Маша попросили не воспринимать их «подколы» всерьез.

    «На самом деле, мы просто немного дуреем», – отметила Маша.

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