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    Жизнь

    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона

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    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона

    Легендарная певица считает, что в секс-скандале виноваты родители мальчиков, которые позволяли им спать с Джексоном в одной кровати

    76-летняя американская певица и актриса Барбара Стрейзанд прокомментировала скандал с обвинениями в педофилии Майкла Джексона.

    После выхода фильма «Покидая Неверленд» с новой силой вспыхнули обсуждения личной жизни исполнителя. Первые обвинения в педофилии поп-певца появились еще в 90-е годы. Теперь о своей жизни рядом со звездой рассказали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, которые на момент знакомства с Майклом были детьми.

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    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона
    Виноваты родители: Барбара Стрейзанд сделала заявление о сексуальных потребностях Майкла Джексона

    Свою позицию на тему скандала с Джексоном успели высказать многие звезды. Теперь поделиться своим взглядом поспешила и Барбара Стрейзанд. Певица когда-то отказалась спеть дуэтом с Майклом, но всегда тепло относилась к нему.

    Барбара заявила, что сочувствует Майклу и считает на самом деле виноватыми во всем родителей мальчиков, которые отпускали своих сыновей к нему. В беседе с The Times Стрейзанд обвинила родителей Уэйда и Джеймса, которые позволили детям спать в одной кровати со звездой.

     «Его сексуальные потребности были его сексуальными потребностями, происходящими из того детства, которое у него было, или его ДНК», - заявила Барбара.

    Однозначной позиции по поводу Майкла певица не придерживается. «У меня смешанные чувства. Мне больно за детей. Мне больно за него. Я виню во всем, скорее всего, родителей, которые позволили своим детям спать с ним», - считает исполнительница.

     

     

    Майкл Джексон певица родители
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