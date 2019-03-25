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    Шоу-биз

    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком

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    группа &laquo;Время и Стекло&raquo; - Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    группа «Время и Стекло»
    Jetsetter.ua

    На днях состоялась церемония награждения премии Yuna-2019

    22 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Yuna-2019, которая собрала большую часть представителей украинского шоу-биза. 

    Отдельного внимания заслужили наряды звезд украинского шоу-бизнеса, в которых они появились на событии. Секс-символом красной дорожки стала фронтвумен группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

    Для начала церемонии артистка выбрала эффектное черное платье с перьями, которое подчеркнуло ее соблазнительные изгибы тела. 

    А для выхода на сцену Надя Дорофеева выбрала мега сексуальный лук: черное ультра-мини платье с глубоким вырезом, колготы в сетку, черное белье и и подвязка на ноге.

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    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком
    Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком

    Стоит отметить, что группа «Время и Стекло» была номинирована в этом году в нескольких номинациях, но компетентное жюри отметило премией видеоклип фронвумен коллектива Нади Дорофеевой и Монатика  на композицю  «Глубоко».

    С полным списком победителей премии Yuna-2019 можно ознакомиться здесь.

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