Надя Дорофеева покорила гостей премии Yuna соблазнительным луком



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группа «Время и Стекло» Jetsetter.ua

На днях состоялась церемония награждения премии Yuna-2019

22 марта в Киеве прошла ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Yuna-2019, которая собрала большую часть представителей украинского шоу-биза.

Отдельного внимания заслужили наряды звезд украинского шоу-бизнеса, в которых они появились на событии. Секс-символом красной дорожки стала фронтвумен группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.

Для начала церемонии артистка выбрала эффектное черное платье с перьями, которое подчеркнуло ее соблазнительные изгибы тела.

А для выхода на сцену Надя Дорофеева выбрала мега сексуальный лук: черное ультра-мини платье с глубоким вырезом, колготы в сетку, черное белье и и подвязка на ноге.

Стоит отметить, что группа «Время и Стекло» была номинирована в этом году в нескольких номинациях, но компетентное жюри отметило премией видеоклип фронвумен коллектива Нади Дорофеевой и Монатика на композицю «Глубоко».

С полным списком победителей премии Yuna-2019 можно ознакомиться здесь.