Дженнифер Лоуренс и Адель устроили вечеринку в гей-баре



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Дженнифер Лоуренс



Две звезды провели весь вечер, играя в игры с алкогольными напитками

Популярная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс и ее подруга, не менее популярная певица Адель были замечены в гей-баре в Нью-Йорке. Девушки давно и близко дружат, и много времени проводят вместе. На этот раз они устроили вечеринку с алкогольными напитками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brita Filter / Jesse Havea (@thebritafilter) 23 Мар 2019 в 8:00 PDT

В сети появилось множество видео и фото, на которых звезды веселятся в компании других посетителей бара. Речь идет о баре Pieces, куда Адель и Дженнифер зашли поздним вечером и попали в объективы камер, что, судя по всему, их не сильно смущало.

В какой-то момент, когда Дженнифер захотела принять участие в игре с алкогольными напитками, Адель сказала: «Она, черт возьми, помолвлена. Тебе даже не стоило находиться здесь!». На что Дженнифер ответила, что ее помолвка «не имеет ничего общего со способностью пить». После этого девушки принялись веселиться.

В одной из игр, как передает Cosmopolitan, Адель проиграла, и тогда Дженнифер принялась кричать на нее, что она не смела этого делать. Тогда ведущий отметил, что это «не голодные игры», намекая на самую известную роль Лоуренс в кино.

Напомним, что накануне Дженнифер Лоуренс наконец-то показала свое обручальное кольцо общественности. Долгое время она ходила с перевернутым кольцом, пряча его от любопытных глаз публики, но затем наконец-то позволила фотографам запечатлеть ювелирное украшение.