Мать миллиардера Илона Маска приехала в Киев и поделилась секретами успеха

женщина в 69 лет остаётся лицом знаменитой косметической марки и снимается в фотосессиях

Мэй Маск, чей легендарный сын Илон готовится осуществить революцию в электронных платежах, космических полётах и транспорте, рассказал, что необходимо делать, чтобы оставаться энергичной, здоровой и всё успевать. 69-летняя Мэй несмотря на собственный бизнес и частые поездки с лекциями о здоровом питании, успевает проводить время с семьёй. Также



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женщина в 69 лет остаётся лицом знаменитой косметической марки и снимается в фотосессиях

Мэй Маск, чей легендарный сын Илон готовится осуществить революцию в электронных платежах, космических полётах и транспорте, рассказал, что необходимо делать, чтобы оставаться энергичной, здоровой и всё успевать.

69-летняя Мэй несмотря на собственный бизнес и частые поездки с лекциями о здоровом питании, успевает проводить время с семьёй. Также она добавила, что многого в жизни можно достичь благодаря лишь упорному труду и настойчивости.

«Мне кажется, моя семья считает, что я вообще не отдыхаю. Но с семьей мы тоже проводим много времени. У меня десять внуков. С детьми моей дочери Тоски я вижусь два-три раза в неделю, они часто остаются у меня, когда дочь снимает новый фильм. С внуками от сыновей – Илона и Кимбала – обычно встречаемся по воскресеньям. Всей семьей мы обязательно собираемся на День благодарения и проводим вместе несколько дней, часто ходим в походы», - говорит Мэй.

Несмотря на то, что скоро она разменяет восьмой десяток, женщина прекрасно выглядит и к ней продолжают поступать предложения из модельного бизнеса. Она является лицом всемирно известно косметической марки.

Объясняя то, как ей удаётся сохранять хорошую форму даже в таком возрасте и при такой загрузке, она говорит: «Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орешков, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб».

Джерело: Сегодня