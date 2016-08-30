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    Киевский мурал вошел в список лучших работ месяца в мире

    Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило киевскую работу нью-йоркской художницы в список лучших муралов месяца в мире.
    Настенное изображение под названием Rise Up in the Dirt на днях появилось на фасаде здания по адресу улица Московская, 30, — сейчас там находится Печерское районное управление МВД Украины. [READ_MORE] По словам художницы на создание мурала ее вдохновило творчество группы Vortex.  Свое название яркая работа девушки получила
    • Вчора, 17:47
    • Розсилка

    Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило киевскую работу нью-йоркской художницы в список лучших муралов месяца в мире.

    Настенное изображение под названием Rise Up in the Dirt на днях появилось на фасаде здания по адресу улица Московская, 30, — сейчас там находится Печерское районное управление МВД Украины.

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    По словам художницы на создание мурала ее вдохновило творчество группы Vortex.  Свое название яркая работа девушки получила благодаря одной из песен коллектива.

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    Джерело: Bird In Flight

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    Киев
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