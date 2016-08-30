Киевский мурал вошел в список лучших работ месяца в мире

Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило киевскую работу нью-йоркской художницы в список лучших муралов месяца в мире.

Настенное изображение под названием Rise Up in the Dirt на днях появилось на фасаде здания по адресу улица Московская, 30, — сейчас там находится Печерское районное управление МВД Украины. [READ_MORE] По словам художницы на создание мурала ее вдохновило творчество группы Vortex. Свое название яркая работа девушки получила



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Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило киевскую работу нью-йоркской художницы в список лучших муралов месяца в мире.

Настенное изображение под названием Rise Up in the Dirt на днях появилось на фасаде здания по адресу улица Московская, 30, — сейчас там находится Печерское районное управление МВД Украины.

По словам художницы на создание мурала ее вдохновило творчество группы Vortex. Свое название яркая работа девушки получила благодаря одной из песен коллектива.

Джерело: Bird In Flight