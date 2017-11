Киевский мурал вошел в список лучших работ месяца в мире

Издание об уличном искусстве Streetart.Today включило киевскую работу нью-йоркской художницы в список лучших муралов месяца в мире.

Настенное изображение под названием Rise Up in the Dirt на днях появилось на фасаде здания по адресу улица Московская, 30, — сейчас там находится Печерское районное управление МВД Украины. [READ_MORE] По словам художницы на создание мурала ее вдохновило творчество группы Vortex. Свое название яркая работа девушки получила