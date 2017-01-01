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    Киев парализовал гололед: в травмпунктах - наплыв больных с переломами

    По количеству пациентов лидирует Соломенский район
    В Киеве из-за сильного гололеда в травмпунктах резко увеличилось количество травмированных, среди которых оказались 22 школьника. Об этом сообщают «Вести». По количеству пациентов лидирует Соломенский район, куда обратились 23 пострадавших. В Подольском, Печерском и Деснянском районах медики не могут назвать точные цифры
    • Сьогодні, 14:36
    • Розсилка

    По количеству пациентов лидирует Соломенский район

    В Киеве из-за сильного гололеда в травмпунктах резко увеличилось количество травмированных, среди которых оказались 22 школьника.

    Об этом сообщают «Вести».

    По количеству пациентов лидирует Соломенский район, куда обратились 23 пострадавших.

    В Подольском, Печерском и Деснянском районах медики не могут назвать точные цифры пострадавших. Говорят, что наплыв такой, что даже подсчитать травмированных некогда.

    В Голосеевском районе 18 человек с переломами, в основном пенсионеры. В Дарницком - 21 пострадавший с переломами и ушибами.

    Напомним, утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП.

    В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.

    ДТП Киев
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