Киев парализовал гололед: в травмпунктах - наплыв больных с переломами
- Сьогодні, 14:36
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По количеству пациентов лидирует Соломенский район
В Киеве из-за сильного гололеда в травмпунктах резко увеличилось количество травмированных, среди которых оказались 22 школьника.
Об этом сообщают «Вести».
По количеству пациентов лидирует Соломенский район, куда обратились 23 пострадавших.
В Подольском, Печерском и Деснянском районах медики не могут назвать точные цифры пострадавших. Говорят, что наплыв такой, что даже подсчитать травмированных некогда.
В Голосеевском районе 18 человек с переломами, в основном пенсионеры. В Дарницком - 21 пострадавший с переломами и ушибами.
Напомним, утром в среду, 29 ноября, в Киеве из-за гололеда на дорогах образовались масштабные заторы, увеличилось количество ДТП.
В КП «Киевпасстранс» заявили, что троллейбусные и автобусные маршруты курсировали с отклонением от графика.