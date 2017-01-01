Вандал угодил в тюрьму за разбитый памятник Небесной сотне в Киеве

Крымчанин признал, что специально приехал в столицу, чтобы разгромить памятный знак

Жителя Севастополя Юрия Чеканова, который надругался над памятником Небесной сотне в центре Киева, приговорили к 4 месяцам ареста. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники. Приговор по резонансному делу на днях огласили в Печерском районном суде Киева. Чеканов был осужден не по ст.194 УК Украины (умышленное



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Цензор.НЕТ

Крымчанин признал, что специально приехал в столицу, чтобы разгромить памятный знак

Жителя Севастополя Юрия Чеканова, который надругался над памятником Небесной сотне в центре Киева, приговорили к 4 месяцам ареста.

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на собственные источники.

Приговор по резонансному делу на днях огласили в Печерском районном суде Киева.

Чеканов был осужден не по ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества) – по подозрению, которое ему изначально сообщили. Ведь согласно Уголовному кодексу, для этой правовой квалификации по этой статье нужно заявление собственника поврежденного имущества и ущерб свыше 150 тысяч гривен. Но гранитные плиты памятного знака фактически бесхозные и не стоят таких денег.

В результате следователь поменял квалификацию преступления на хулиганство (ч.1 ст.296 УК Украины).

Чеканов в суде признал, что специально приехал в Киев из Севастополя, чтобы разбить этот памятник. Но суд не принял это как чистосердечное признание и, учитывая резонанс, приговорил его к 4 месяцам ареста (максимальный срок ареста по этой статье - 6 месяцев).

Во время судебных слушаний мужчина, выходец из Луганщины, переехавший в Крым, заявил, что разрушил памятный знак, потому что ему не место в центре Киева. Он считает Небесную сотню причиной войны на Донбассе.

Напомним, 5 октября на улице Институтской вандал надругался над памятником Небесной сотне, разбив гранитные плиты в память о погибших.