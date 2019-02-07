Майкл Б Джордан вернется в «Черной пантере 2»



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Майкл Б. Джордан

«Черная пантера» представила зрителям не только историю нового супергероя, отдельную страну и темнокожий,но и одного из лучших злодеев в киновселенной Marvel

К сожалению многих зрителей, Эрик Киллмонгер официально погиб в конце фильма, как и король Т'Чалла – в «Войне бесконечности». Все ждут возвращения Черной пантеры, а теперь шанс появился и у его противника, так как Анджела Бассетт в своем последнем интервью проговорилась о том, что Майкл Б. Джордан вернется в сиквеле кинокомикса.

Исполнительница роли королевы Рамонды побеседовала с изданием Entertainment Tonight о продолжении «Черной пантеры». Актриса поделилась с журналистом, что в съемках сиквела примет участие весь актерский состав предыдущего фильма, «включая Майкла Б. Джордана». Хотя по официальной версии Киллмонгер погиб, зрители не видели его похорон, а вибраниум обладает невероятными целебными свойствами, так что в сюжете второго фильма его появление можно логично объяснить. Еще один шанс на возращение злодея могут дать предстоящие «Мстители: Финал». Если речь в кинокомиксе пойдет о перемещениях во времени, то с возвращением Черной пантеры создатели могут оживить и Киллмонгера.

По данным THR, сценарием и постановкой второго фильма вновь займется Райан Куглер. Студия Marvel пока официально не объявила дату релиза сиквела, но ожидается, что съемки «Черной пантеры 2» начнутся в конце 2019 – начале 2020 года.

Джерело: popcornnews