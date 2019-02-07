Представители Дженнифер Лоуренс подтвердили ее помолвку



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Дженнифер Лоуренс и Кука Марони Legion-Media

Вчера в Сети появились слухи о помолвке 28-летней Дженнифер Лоуренс и ее 34-летнего возлюбленного Кука Марони

А сегодня появилось официальное подтверждение этой информации. Представитель актрисы, в разговоре с журналистами издания People, сообщил, что голливудская актриса действительно готовится к свадьбе с директором галереи современного искусства Gladstone Gallery.

Напомним, основой для домыслов о помолвке стали слова очевидцев, которые заметили влюбленных в одном из ресторанов Нью-Йорка. Многие заметили помолвочное кольцо на безымянном пальце левой руки Лоуренс. «Камень был гигантский. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Кольцо было очень заметно. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек», — поделились очевидцы.

Напомним, что слухи о романе пары впервые появились прошлым летом, а уже в октябре Дженнифер и ее избранник впервые вышли в свет вместе, приехав на премьеру фильма «Фаворитка».

Джерело: graziamagazine.ru