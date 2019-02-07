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    Жизнь

    Представители Дженнифер Лоуренс подтвердили ее помолвку

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    &nbsp;Дженнифер Лоуренс и Кука Марони - Представители Дженнифер Лоуренс подтвердили ее помолвку
     Дженнифер Лоуренс и Кука Марони
    Legion-Media

    Вчера в Сети появились слухи о помолвке 28-летней Дженнифер Лоуренс и ее 34-летнего возлюбленного Кука Марони

    А сегодня появилось официальное подтверждение этой информации. Представитель актрисы, в разговоре с журналистами издания People, сообщил, что голливудская актриса действительно готовится к свадьбе с директором галереи современного искусства Gladstone Gallery.

    Напомним, основой для домыслов о помолвке стали слова очевидцев, которые заметили влюбленных в одном из ресторанов Нью-Йорка. Многие заметили помолвочное кольцо на безымянном пальце левой руки Лоуренс. «Камень был гигантский. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Кольцо было очень заметно. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек», — поделились очевидцы.

    Напомним, что слухи о романе пары впервые появились прошлым летом, а уже в октябре Дженнифер и ее избранник впервые вышли в свет вместе, приехав на премьеру фильма «Фаворитка».

    Джерело: graziamagazine.ru

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