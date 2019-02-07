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    Жизнь

    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду

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    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес - Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес

    Девушка скорбит за умершим отцом, который так и не успел познкаомится с известным футболистом

    Прошлой осенью в прессу просочилась новость о том, что Криштиану Роналду наконец сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, которая в 2017 году родила ему дочь Алану. Но в новом интервью для журнала Hola! Джорджина расставила все точки над i: 34-летний футболист все еще не попросил ее руки, хотя она совсем не против. «Я бы с удовольствием, но у нас на первом плане сейчас другие вещи. Все хотят сыграть свадьбу, и я не исключение. Было бы чудесно в будущем стать женой Криштиану», – ответила девушка.

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    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду

     Джорджина отметила, что Роналду стал ее главной опорой в трудное время: «Я раздавлена после смерти моего отца. Нам не повезло: Криштиану так и не успел с ним познакомиться. Но сейчас я получаю неоценимую поддержку и хочу быть сильной ради детей и ради него». Отец девушки умер в конце января после долгой болезни, в борьбе с которой ему финансово помогали 25-летняя Джорджина и ее старшая сестра. Ранее он провел десять лет в испанской тюрьме за контрабанду наркотиков и вышел на свободу пять лет назад, но так и не увидел возлюбленного младшей дочери и их ребенка. Для Роналду последние месяцы тоже оказались непростыми: он получил условный срок за неуплату налогов и судебный иск от женщины, обвиняющей его в изнасиловании.

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