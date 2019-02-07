Джорджина Родригес не выйдет замуж за Криштиану Роналду



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Кришитану Роналду и Джорджина Родригес

Девушка скорбит за умершим отцом, который так и не успел познкаомится с известным футболистом

Прошлой осенью в прессу просочилась новость о том, что Криштиану Роналду наконец сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес, которая в 2017 году родила ему дочь Алану. Но в новом интервью для журнала Hola! Джорджина расставила все точки над i: 34-летний футболист все еще не попросил ее руки, хотя она совсем не против. «Я бы с удовольствием, но у нас на первом плане сейчас другие вещи. Все хотят сыграть свадьбу, и я не исключение. Было бы чудесно в будущем стать женой Криштиану», – ответила девушка.

Джорджина отметила, что Роналду стал ее главной опорой в трудное время: «Я раздавлена после смерти моего отца. Нам не повезло: Криштиану так и не успел с ним познакомиться. Но сейчас я получаю неоценимую поддержку и хочу быть сильной ради детей и ради него». Отец девушки умер в конце января после долгой болезни, в борьбе с которой ему финансово помогали 25-летняя Джорджина и ее старшая сестра. Ранее он провел десять лет в испанской тюрьме за контрабанду наркотиков и вышел на свободу пять лет назад, но так и не увидел возлюбленного младшей дочери и их ребенка. Для Роналду последние месяцы тоже оказались непростыми: он получил условный срок за неуплату налогов и судебный иск от женщины, обвиняющей его в изнасиловании.