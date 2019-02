Плохой пиар ­­­– ­тоже пиар: продажи песен Maroon 5 выросли на 488% после Супербоула



Адам Ливайн, солист Maroon 5 Фото: соцсети

Песни, исполненные группой непосредственно на суперкубке скачивали на 587% больше, чем за день до выступления

Выступление Maroon 5 на 53-м Супербоуле признано одним из самых провальных за всю историю. Запись шоу получила столько дислайков, что Национальной футбольной лиге пришлось удалять ее из Youtube и выкладывать повторно. Впрочем, это не улучшило ситуацию: под роликом по‑прежнему в разы больше отрицательных отзывов, чем положительных.

Maroon 5 раскритиковали не только за сам факт участия в Супербоуле, но и за скучное выступление, устаревшие поп-шлягеры и даже за голый торс фронтмена Адама Левина.

Однако эта история в очередной раз подтвердила тезис, что плохой пиар — тоже пиар. Как пишет Billboard, после Супербоула продажи всего каталога песен Maroon 5 выросли на 488%. Еще больший спрос наблюдается на песни, исполненные группой непосредственно на суперкубке, — их скачивали на 587% больше, чем за день до выступления. Речь идет о композициях Harder to Breathe, This Love, Girls Like You, She Will Be Loved, Sugar и Moves Like Jagger.

Напомним, Супербоул (англ. Super Bowl) – в американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.