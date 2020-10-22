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    Шоу-биз

    Телеведущая снялась в бикини из защитных масок и шокировала фанатов (фото)

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    Британская телеведущая Лиззи Канди - Телеведущая снялась в бикини из защитных масок и шокировала фанатов (фото)
    Британская телеведущая Лиззи Канди
    instagram.com/lizziecundy/

    Фанатов возмутил откровенный пост женщины

    Британская телеведущая Лиззи Канди создала бикини из защитных масок и снялась в нем для соцсетей. На фото в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

    52-летняя знаменитость попозировала в самодельном костюме в собственном доме, дополнив наряд еще одной маской на лице. «Никаких шансов!» — заявила она в описании к снимку, который за несколько часов после публикации набрал две тысячи лайков.

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    instagram.com/lizziecundy/

    Фанатов возмутил откровенный пост Канди и они высказались на эту тему в комментариях. «Тебе что, совсем скучно? Сколько тебе лет?», «Главное не перепутай потом трусы с маской для лица», «Надеюсь, кто-нибудь распылит вирус в саду этой леди», «Печально видеть такое, ведь пандемия еще не закончилась», «Постыдись», — писали они.

    Как отмечает издание, Лиззи Канди часто размещала снимки в купальниках в период карантина, из-за чего не раз сталкивалась с негативной реакцией своих подписчиков.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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