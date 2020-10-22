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    Шоу-биз

    Модный бренд снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе

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    Модный бренд снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе

    Образ дополнили платок бежевого цвета и светлые туфли на каблуках

    Популярный бренд PrettyLittleThing впервые привлек для съемок в рекламной кампании темнокожую плюс-сайз-модель в хиджабе и восхитил клиентов. Об этом сообщает Mirror.

    Модный ретейлер выпустил линейку Modest Clothing («Сдержанная Одежда»), в которую входит закрытая одежда, ориентированная на клиентов из исламских стран. Так, бренд обратился к 21-летней Ильваад Марсал (Ilwaad Marsal) из Лондона, чтобы та приняла участие в демонстрации вещей из этой коллекции. В результате девушка стала первой мусульманкой в хиджабе, появившейся на модном сайте.

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    Модный бренд снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе
    Модный бренд снял в рекламе плюс-сайз-модель в хиджабе

    В частности, ее сфотографировали в желтом платье в пол поверх белого лонгслива. Ее образ дополнили платок бежевого цвета и светлые туфли на каблуках. На другом снимке Марсал позирует в черном комбинезоне и хиджабе такого же цвета, на третьем — в широких голубых джинсах и красном топе с поясом и объемными рукавами.

    «Поддержка была такой нереальной! Я безумно рада, что стала частью чего-то большого. Иметь возможность представлять других скромных женщин в таком проекте — это потрясающе», — высказалась героиня фотосессии.

    Как сообщает издание, в соцсетях покупатели бренда оценили опубликованные на сайте кадры и отметили, что упоминание модели в хиджабе в крупных СМИ — важное событие для мусульманского мира.

    «Это очень позитивный момент, и он определенно побудит наших конкурентов в мире моды сделать то же самое. Так, маленькие девочки будут чувствовать себя комфортно и стильно, зная, что такие крупные бренды уважают их культуру», — добавила Марсал.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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