Самой красивой женщине в мире пришлось раздеться для рекламы люксового бренда



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Модель Белла Хадид instagram.com/bellahadid/

Хадид также запечатлела себя в объектив одной из камер

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которая ранее получила статус самой красивой женщины в мире, поделилась откровенными фото со съемки рекламы люксового бренда Mugler. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

24-летняя манекенщица попозировала топлес в белых трусах, стоя в окружении световых ламп. Ее волосы собраны в высокий хвост. На размещенных кадрах видно, что модель одновременно снимают со всех сторон несколько фотоаппаратов.

Сообщается, что знаменитость приняла участие в съемке, в рамках которой организаторы снимали ее в полный рост для создания 3D-модели. «3D-сканирование», — подписала Хадид публикацию, набравшую 967 тысяч лайков.

Подписчики звезды восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Она просто восхитительная», «Вау», «Белла, ты королева!», «Красотка», «Прекрасная девушка», «Я тебя обожаю», — писали они.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.