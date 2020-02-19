Меган Маркл станет подружкой невесты на свадьбе у Дженнифер Лопес



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Меган Маркл

Певица попросила жену принца Гарри об одолжении во время их недавней встречи в Майами

В марте 2019 года Алекс Родригес сделал предложение Дженнифер Лопес, о чем она сообщила в своем Инстаграме. Несмотря на недавние слухи о неверности спортсмена своей избраннице, пара по‑прежнему готовится к свадьбе, которая, по информации зарубежных СМИ, должна состояться уже этим летом.

Как утверждают журналисты издания New Weekly, подружкой невесты на грядущем бракосочетании может стать Меган Маркл. Об этом, как утверждают анонимные источники из окружения Джей Ло, певица попросила жену принца Гарри во время их недавней встречи в Майами.

«Меган была ошарашена, но призналась, что для нее это будет большой честью», — рассказали инсайдеры журналистам. По их словам, Лопес даже подумывает о свадебном платье похожем на то, в котором Маркл выходила замуж за принца. «Она хочет что-то простое, элегантное и утонченное», — подчеркнули друзья поп-дивы.