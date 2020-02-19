Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона



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О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года instagram.com/jlo/

Торжество уже нарекли«свадьбой года»,

Дженнифер Лопес собирается замуж за своего возлюбленного Алекса Родригеса. Пара вовсю готовится к свадьбе, которая должна состояться этим летом. Мероприятие будет настолько грандиозным, что подготовку начали за полгода.

Обойдется церемония, по самым скромным подсчетам, в три миллиона долларов и по этому показателю торжество уже нарекли«свадьбой года», сообщает издание Life & Style.

О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года. Мужчина преподнес кольцо звезде и попросил ее руки. Украшение достойно того, чтобы сказать о нем отдельно — это кольцо с бриллиантом, стоимостью один миллион долларов. Раздумывать певица не стала и ответила согласием.