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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона

    • Розсилка
    О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года - Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года
    instagram.com/jlo/

    Торжество уже нарекли«свадьбой года»,

    Дженнифер Лопес собирается замуж за своего возлюбленного Алекса Родригеса. Пара вовсю готовится к свадьбе, которая должна состояться этим летом. Мероприятие будет настолько грандиозным, что подготовку начали за полгода.

    Обойдется церемония, по самым скромным подсчетам, в три миллиона долларов и по этому показателю торжество уже нарекли«свадьбой года», сообщает издание Life & Style.

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    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    Дженнифер Лопес потратит на свадьбу $3 миллиона
    instagram.com/jlo/

    О помолвке Лопес и Родригеса стало известно еще в марте 2019 года. Мужчина преподнес кольцо звезде и попросил ее руки. Украшение достойно того, чтобы сказать о нем отдельно — это кольцо с бриллиантом, стоимостью один миллион долларов. Раздумывать певица не стала и ответила согласием.

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