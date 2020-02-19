Настя Каменских в полупрозрачном наряде подчеркнула роскошную фигуру (фото)



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Секс-бомба украинского шоу-бизнеса вызвала фурор в сети Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица снялась в новом пикантном наряде

32-летняя Настя Каменских, которая недавно выступила на Украинской песни года, для модной съемки выбрала контрастный look из белого кружевного корсета и широких черных брюк с лампасами. Певица приняла расслабленную позу в кресле. Секс-бомба чувственно смотрела в камеру, приоткрыв рот. Каменских собрала волосы в высокую оригинальную косу и дополнила образ серьгами и колье. «Настроение - леденец», - игриво подписала кадр звезда.

Снимок вызвал у фолловеров Насти бурю эмоций. Многие признались в любви певице, назвав ее идеальной женщиной. Другие же позавидовали Потапу, но при этом признали, что они красивая пара. А некоторые девушки заявили, что Каменских мотивирует их быть более раскрепощенными и женственными.\

«Ты лучшая», «Настя, восхищаюсь тобой и беру пример», «Просто нет слов как хороша», «Потап везунчик!!!», «Божественно милая, королева. Фантастически сексуальная», «Настя, мега!», «Обожаю вас с Потапом. Такую пару еще поискать», - прокомментировали фото поклонники звезды.