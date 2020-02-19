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    Шоу-биз

    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)

    • Розсилка
    Изначально робот ошибся в имени и назвал певицу Билли Айлаш, после чего посыпался ряд нелепых вопросов - Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Изначально робот ошибся в имени и назвал певицу Билли Айлаш, после чего посыпался ряд нелепых вопросов

    Нейросеть попыталась задавать вопросы известной исполнительнице

    Популярная американская певица билил Айлиш завоевывает все большую популярность, вот и искусственный интеллект пригласил звезду на небольшое интервью. Издание Vogue решило провести необычный эксперимент и выяснить, насколько далеко продвинулись современные технологии и могут ли машины уже сейчас заменить живого человека. Для этого в качестве журналиста была использована нейросеть GPT-2, которая по задумке создателей должна генерировать вполне связный текст. Но вышло все немного иначе.

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    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)
    Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)

    Изначально робот ошибся в имени и назвал певицу Билли Айлаш, после чего посыпался ряд нелепых вопросов. Компьютер спросил, носила ли Билли наушники со звуком в них (как будто бывают иные?!). После чего вступил в небольшую перепалку с певицей, из-за того, что вопросы компьютера показались Айлиш глупыми. Лучшим вопросом вечера стал — ты когда-нибудь видела концовку? На это певица просто рассмеялась и стало понятно, что как минимум в журналистике роботы еще не так скоро смогут заменить людей.

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    певица искусственный интеллект Билли Айлиш
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