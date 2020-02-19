Билли Айлиш дала интервью роботу (видео)



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Изначально робот ошибся в имени и назвал певицу Билли Айлаш, после чего посыпался ряд нелепых вопросов

Нейросеть попыталась задавать вопросы известной исполнительнице

Популярная американская певица билил Айлиш завоевывает все большую популярность, вот и искусственный интеллект пригласил звезду на небольшое интервью. Издание Vogue решило провести необычный эксперимент и выяснить, насколько далеко продвинулись современные технологии и могут ли машины уже сейчас заменить живого человека. Для этого в качестве журналиста была использована нейросеть GPT-2, которая по задумке создателей должна генерировать вполне связный текст. Но вышло все немного иначе.

Изначально робот ошибся в имени и назвал певицу Билли Айлаш, после чего посыпался ряд нелепых вопросов. Компьютер спросил, носила ли Билли наушники со звуком в них (как будто бывают иные?!). После чего вступил в небольшую перепалку с певицей, из-за того, что вопросы компьютера показались Айлиш глупыми. Лучшим вопросом вечера стал — ты когда-нибудь видела концовку? На это певица просто рассмеялась и стало понятно, что как минимум в журналистике роботы еще не так скоро смогут заменить людей.