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    Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет

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    Меган Маркл - Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет
    Меган Маркл
    instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

    Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» стала гостьей шоу Эллен Дедженерес

    40-летняя Меган Маркл, как и многие мамы, проходит через первые сложности. Герцогиня Сассекская рассказала, что у ее дочери режутся зубы.

    Бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» стала гостьей шоу Эллен Дедженерес. Меган знакома с телеведущей много лет. Их объединила любовь к животным. К тому же они живут по соседству в Монтесито. Эллен поддерживала супругов еще во время их переезда в Канаду.

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    Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет
    Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет
    Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет
    instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

    Невестка принцессы Дианы впервые рассказала о дочери. Лилибет исполнилось пять месяцев, но королевские родители до сих пор скрывают ее от широкой публики. По словам Меган, сейчас у малышки начался сложный период в жизни: прорезываются первые зубки. Мама ищет способ помочь ей справиться с болью.

    «Что угодно, чтобы облегчить это», – высказалась Меган. «Текила, например», – пошутила Эллен Дедженерес. «Это для тебя, тетя Эллен», – ответила Меган. «Вот почему у меня нет детей», – добавила телеведущая.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили личные переписки Меган Маркл.

    В пятницу апелляционный суд Лондона опубликовал переписку между Меган Маркл и ее бывшим секретарем Джейсоном Кнауссом.

    Оказывается, семья Гарри были против того, чтобы Меган была в плохих отношениях со своим отцом. Они буквально хотели заставить ее наладить с ним общение ради репутации, так считает Меган.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Меган Маркл впервые заговорила о пятимесячной дочери Лилибет