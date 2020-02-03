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    Шоу-биз

    Майли Сайрус в прозрачном белье снялась с обнаженным возлюбленным (фото)

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    23-летний Коди Симпсон порадовал поклонников горячими снимками в компании своей избранницы, 27-летней Майли Сайрус - Майли Сайрус в прозрачном белье снялась с обнаженным возлюбленным (фото)
    23-летний Коди Симпсон порадовал поклонников горячими снимками в компании своей избранницы, 27-летней Майли Сайрус
    instagram.com/mileycyrus/

    Возлюбленные позировали в эпатажном виде.

    Американский певец часто принимает участие в откровенных съемках. После слухов о разрыве со своей возлюбленной Коди решил устроить сексуальную фотосессию. Поп-исполнитель предстал в кадре с обнаженным торсом. На его теле виднелись многочисленные татуировки.

    Майли Сайрус позировала в пикантном черном кружевном белье. На ней были капроновые чулки, полупрозрачный бюстгальтер и тонкие стринги.

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    Майли Сайрус в прозрачном белье снялась с обнаженным возлюбленным (фото)
    Майли Сайрус в прозрачном белье снялась с обнаженным возлюбленным (фото)

    Коди отметил, что многие знаменитости в это время посетили Супербоул. Симпсон и Сайрус не пошли на светское мероприятие и совсем об этом не жалеют. «Пока вы на супер-крутом Суперкубке, мы делаем супер-крутые снимки», — написал артист.

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