Майли Сайрус в прозрачном белье снялась с обнаженным возлюбленным (фото)



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23-летний Коди Симпсон порадовал поклонников горячими снимками в компании своей избранницы, 27-летней Майли Сайрус instagram.com/mileycyrus/

Возлюбленные позировали в эпатажном виде.

Американский певец часто принимает участие в откровенных съемках. После слухов о разрыве со своей возлюбленной Коди решил устроить сексуальную фотосессию. Поп-исполнитель предстал в кадре с обнаженным торсом. На его теле виднелись многочисленные татуировки.

Майли Сайрус позировала в пикантном черном кружевном белье. На ней были капроновые чулки, полупрозрачный бюстгальтер и тонкие стринги.

Коди отметил, что многие знаменитости в это время посетили Супербоул. Симпсон и Сайрус не пошли на светское мероприятие и совсем об этом не жалеют. «Пока вы на супер-крутом Суперкубке, мы делаем супер-крутые снимки», — написал артист.