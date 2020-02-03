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    Шоу-биз

    Оффсет избил фаната, который облил Карди Би шампанским (видео)

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    <p>Оффсет накинулся на обидчика с кулаками и успел нанести пару ударов, пока их не растащила охрана</p> <div></div> - Оффсет избил фаната, который облил Карди Би шампанским (видео)

    Оффсет накинулся на обидчика с кулаками и успел нанести пару ударов, пока их не растащила охрана

    Облитая на глазах сотни посетителей рэп-дива произвела неожиданный эффект

    Буквально на днях Оффсету пришлось объяснять копам, приехавшим на вызов, зачем он пошел на шопинг с огнестрелом. Благо, обошлось без задержания, но конец тяжелой рабочей недели рэпер все же решил посвятить восстановлению от стресса.

    Вместе с Карди Би он посетил вечеринку в одном из стрипфтиз-клубов Майами, но и тут пятничному чиллу пары помешали: один из фанатов в порыве чувств решил сделать даме Оффсета «сквирт шампанского в лицо», как завещал Фараон. Облитая на глазах сотни посетителей заведения игристым жена произвела неожиданный эффект. Оффсет накинулся на ее обидчика с кулаками и успел нанести пару ударов, пока их не растащила охрана.

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