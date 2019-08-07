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    Шоу-биз

    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне

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    Бейонсе - Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
    Бейонсе
    instagram.com/beyonce

    Снимок певицы можно будет увидеть в галерее Смитсоновского института.

    В прошлом году Бейонсе украсила обложку американского Vogue. Автором снимков стал 23-летний фотограф Тайлер Митчелл, которого певица лично выбрала для этой работы. Тайлер стал первым темнокожим фотографом, кто снял обложку для издания.

    Сегодня утром Митчелл сообщил радостную новость: портрет Бейонсе его авторства станет частью постоянной экспозиции Национальной галереи в Вашингтоне.

    На снимке певица позирует в золотом платье Valentino и необычной шляпке от Филипа Трейси.


    Бейонсе

    Бейонсе

    Сама певица пока эту новость никак не прокомментировала. 

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    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
    Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне

    Cтоит отметить, что во время фотосета поп-дива рассказала о вторых тяжелых родах и призналась, что могла умереть на операционном столе.

     

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