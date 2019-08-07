Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне
Бейонсе
instagram.com/beyonce
Снимок певицы можно будет увидеть в галерее Смитсоновского института.
В прошлом году Бейонсе украсила обложку американского Vogue. Автором снимков стал 23-летний фотограф Тайлер Митчелл, которого певица лично выбрала для этой работы. Тайлер стал первым темнокожим фотографом, кто снял обложку для издания.
Сегодня утром Митчелл сообщил радостную новость: портрет Бейонсе его авторства станет частью постоянной экспозиции Национальной галереи в Вашингтоне.
На снимке певица позирует в золотом платье Valentino и необычной шляпке от Филипа Трейси.
Бейонсе
Сама певица пока эту новость никак не прокомментировала.
Cтоит отметить, что во время фотосета поп-дива рассказала о вторых тяжелых родах и призналась, что могла умереть на операционном столе.