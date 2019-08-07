Фотография Бейонсе появится в Национальной портретной галерее в Вашингтоне



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Бейонсе instagram.com/beyonce

Снимок певицы можно будет увидеть в галерее Смитсоновского института.

В прошлом году Бейонсе украсила обложку американского Vogue. Автором снимков стал 23-летний фотограф Тайлер Митчелл, которого певица лично выбрала для этой работы. Тайлер стал первым темнокожим фотографом, кто снял обложку для издания.

Сегодня утром Митчелл сообщил радостную новость: портрет Бейонсе его авторства станет частью постоянной экспозиции Национальной галереи в Вашингтоне.

На снимке певица позирует в золотом платье Valentino и необычной шляпке от Филипа Трейси.





Бейонсе

Сама певица пока эту новость никак не прокомментировала.

Cтоит отметить, что во время фотосета поп-дива рассказала о вторых тяжелых родах и призналась, что могла умереть на операционном столе.