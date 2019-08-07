Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи объяснила, почему выдвинула себя на премию «Эмми»

Финальный сезон популярного сериала поклонники приняли в штыки, на сценаристов Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса спустили всех собак, а актеры, исполнившие ключевые роли, выдвинули сами себя на телевизионную премию «Эмми».
Одной из трех таких самовыдвиженцев оказалась Гвендолин Кристи, воплотившая на экране образ колоритной Бриенны Тарт. Она заявила, что пробиться в номинацию «Лучшая актриса второго плана» ее вдохновила многолетняя любовь поклонников к ее героине.
«Как и остальным, мне тяжело было решиться на это, но я хочу сама нести ответственность за свою судьбу. Особенно когда ты самоотверженно работаешь над чем-то удивительным и даже выходишь за пределы своих возможностей»,- заявила актриса. Этот поступок, по ее словам, своеобразная дань сильной и целеустремленной Бриенне.
Напомним, что студия HBO выдвинула на соискание престижной премии Лину Хиди, Питера Динклэйджа, Николая Костер-Вальдау, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Кита Харингтона. Помимо Кристи, самостоятельно бороться за победу решили Альфи Аллен (Теон Грейджой) и Кэрис Ван Хаутен (Мелисандра). Для того, чтобы увидеть свои имена в числе номинантов, им пришлось заплатить по 225 долларов. Было ли это не зря, узнаем 23 сентября, когда пройдет церемония награждения победителей Emmy.