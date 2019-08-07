Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи объяснила, почему выдвинула себя на премию «Эмми»

Одной из трех таких самовыдвиженцев оказалась Гвендолин Кристи, воплотившая на экране образ колоритной Бриенны Тарт. Она заявила, что пробиться в номинацию «Лучшая актриса второго плана» ее вдохновила многолетняя любовь поклонников к ее героине.

«Как и остальным, мне тяжело было решиться на это, но я хочу сама нести ответственность за свою судьбу. Особенно когда ты самоотверженно работаешь над чем-то удивительным и даже выходишь за пределы своих возможностей»,- заявила актриса. Этот поступок, по ее словам, своеобразная дань сильной и целеустремленной Бриенне.