  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Melovin заинтриговал поклонников снимком с соблазнительной красоткой

    • Розсилка
    Melovin заинтриговал поклонников снимком с соблазнительной красоткой
    instagram.com/melovin_officia

    Известный украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, часто делится с поклонниками новостями своей жизни в социальной сети Instagram

    Так, в этот раз артист порадовал фолловеров новым фото с горячей красоткой.

    На фото видно, что Костя прижался к девушке по имени Яна, которая стоит к нему спиной. На нем темная футболка и стильные черные очки, а вот девушка с ярким макияжем и собранными волосами, на ней бежевая майка. Поклонники Кости, которые называют себя меловинаторами, принялись активно обсуждать новую публикацию кумира.

    67630313_1792397750905552_7725575438747041792_n

    instagram.com/melovin_officia

    Яна Лауринайчуте - победительница национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018».

    Девушка сыграла ведущую роль в новой видеоработе певца. 20 июля Melovin презентовал клип на песню «Ты».

    Режиссером «Ты» выступил Тарас Голубков, который работал над видео на песню Under The Ladder, с которой Меловин выступал на Евровидении.

    Съемки клипа «Ты» проходили в Киеве.

    «Мы с Яной сработались шикарно — умная, красивая, да еще и талантливая актриса! Для меня это были самые тяжелые съемки — жарко и душно до такой степени, что кружилась голова. В кадре я находился 20 часов, а потому с каждым часом было все сложнее и сложнее. Но как раз поддержка Яны помогала держать себя в руках, за что ей большое спасибо», — рассказал певец о совместной работе с Яной Лауринайчуте.

    Джерело: znaj.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография актриса артист Melovin Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ