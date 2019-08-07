Melovin заинтриговал поклонников снимком с соблазнительной красоткой



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instagram.com/melovin_officia

Известный украинский певец Константин Бочаров, более известный как Melovin, часто делится с поклонниками новостями своей жизни в социальной сети Instagram

Так, в этот раз артист порадовал фолловеров новым фото с горячей красоткой.

На фото видно, что Костя прижался к девушке по имени Яна, которая стоит к нему спиной. На нем темная футболка и стильные черные очки, а вот девушка с ярким макияжем и собранными волосами, на ней бежевая майка. Поклонники Кости, которые называют себя меловинаторами, принялись активно обсуждать новую публикацию кумира.

instagram.com/melovin_officia

Яна Лауринайчуте - победительница национального конкурса красоты и таланта «Королева Украины-2018».

Девушка сыграла ведущую роль в новой видеоработе певца. 20 июля Melovin презентовал клип на песню «Ты».

Режиссером «Ты» выступил Тарас Голубков, который работал над видео на песню Under The Ladder, с которой Меловин выступал на Евровидении.

Съемки клипа «Ты» проходили в Киеве.

«Мы с Яной сработались шикарно — умная, красивая, да еще и талантливая актриса! Для меня это были самые тяжелые съемки — жарко и душно до такой степени, что кружилась голова. В кадре я находился 20 часов, а потому с каждым часом было все сложнее и сложнее. Но как раз поддержка Яны помогала держать себя в руках, за что ей большое спасибо», — рассказал певец о совместной работе с Яной Лауринайчуте.

Джерело: znaj.ua