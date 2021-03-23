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    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту

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    Миллиардерша Кайли Дженнер - Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша Кайли Дженнер

    Всего требовалось около 120 тысяч долларов

    23-летняя американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» обратилась к поклонникам за материальной поддержкой. Кайли попросила американцев сброситься на лечение ее знакомому.

    23-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер рассказала о трагедии, которая произошла с ее бывшим визажистом. Самюэль Рауда, с которым сестра Ким Кардашьян работала в 2015 году, попал в ДТП на минувших выходных. Стилист получил серьезную травму головы и перенес операцию на мозге.

    Инстадива решила поддержать старого знакомого и обратилась к поклонникам за помощью. Дженнер попросила фанатов пожертвовать посильную сумму, чтобы покрыть расходы на лечение. «Прошу всех помолиться за Сэма, попавшего в аварию на минувших выходных. Переходите по ссылке на краудфандинговую кампанию его семьи», — написала Кайли.

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    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту
    Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту

    Всего требовалось около 120 тысяч долларов. Фанаты теледивы откликнулись на ее просьбу и помогли собрать необходимую сумму. Но поклонников возмутило поведение самой миллиардерши. Многие были удивлены, когда узнали, что она отправила только 5 тысяч долларов.

    Американцы резко осудили младшую сестру Ким Кардашьян. «Могла бы пожертвовать одной из своих сумок Birkin и прекратить просить нас, бедняков, скидываться для своего визажиста», «Как она достала! Сначала хвастается своим гардеробом, который стоит больше, чем люди зарабатывают за всю жизнь, позирует в нескольких автомобилях и в то же время просит помочь ее другу. Могла и сама по-тихому все оплатить», «Я могу назвать миллиард причин, почему она должна заплатить сама», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

    Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

    «Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

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    Теги: знаменитости Кардашьян деньги шоу-бизнес
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