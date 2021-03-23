Миллиардерша разозлила подписчиков просьбой оплатить лечение своему визажисту

Всего требовалось около 120 тысяч долларов

23-летняя американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» обратилась к поклонникам за материальной поддержкой. Кайли попросила американцев сброситься на лечение ее знакомому.

23-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер рассказала о трагедии, которая произошла с ее бывшим визажистом. Самюэль Рауда, с которым сестра Ким Кардашьян работала в 2015 году, попал в ДТП на минувших выходных. Стилист получил серьезную травму головы и перенес операцию на мозге.

Инстадива решила поддержать старого знакомого и обратилась к поклонникам за помощью. Дженнер попросила фанатов пожертвовать посильную сумму, чтобы покрыть расходы на лечение. «Прошу всех помолиться за Сэма, попавшего в аварию на минувших выходных. Переходите по ссылке на краудфандинговую кампанию его семьи», — написала Кайли.

Всего требовалось около 120 тысяч долларов. Фанаты теледивы откликнулись на ее просьбу и помогли собрать необходимую сумму. Но поклонников возмутило поведение самой миллиардерши. Многие были удивлены, когда узнали, что она отправила только 5 тысяч долларов.

Американцы резко осудили младшую сестру Ким Кардашьян. «Могла бы пожертвовать одной из своих сумок Birkin и прекратить просить нас, бедняков, скидываться для своего визажиста», «Как она достала! Сначала хвастается своим гардеробом, который стоит больше, чем люди зарабатывают за всю жизнь, позирует в нескольких автомобилях и в то же время просит помочь ее другу. Могла и сама по-тихому все оплатить», «Я могу назвать миллиард причин, почему она должна заплатить сама», — написали фолловеры.

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