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    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке

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    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке

    Артистка поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала

    Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

    Об этом Яна рассказала в третьем эпизоде шоу пародий «Липсинк баттл», куда пришла поддержать своего бывшего партнера по танцам Иракли. Кароль же является ведущей проекта.

    Заец поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала. По словам хореографа, уже тогда певица очень много работала.

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    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке
    Хореограф и танцовщица Яна Заец

    «Я знаю Тину такой, какой никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: «Послушай, пожалуйста, я написала». Это Тина писала песни. Она спала по два - три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль», - рассказала Яна.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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