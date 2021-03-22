Бывшая соседка Кароль по квартире рассказала всю правду об артистке

Артистка поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала

Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в «Танцах со звездами» вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

Об этом Яна рассказала в третьем эпизоде шоу пародий «Липсинк баттл», куда пришла поддержать своего бывшего партнера по танцам Иракли. Кароль же является ведущей проекта.

Заец поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала. По словам хореографа, уже тогда певица очень много работала.

«Я знаю Тину такой, какой никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: «Послушай, пожалуйста, я написала». Это Тина писала песни. Она спала по два - три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль», - рассказала Яна.

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«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.