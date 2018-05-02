Мишель Пфайффер появится в «Малефисенте 2»
- Сьогодні, 15:31
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Мишель Пфайффер
Актриса готова присоединиться к Анджелине Джоли в сиквеле фэнтези «Малефисента»
Если переговоры завершатся успешно, актрисе отойдет роль некой королевской особы.
Ранее Эд Скрейн согласился сыграть злодея в предстоящем сиквеле сказочной истории. Анджелина Джоли и Эль Фаннинг снова перевоплотятся в известным нам героинь – рогатую колдунью Малефисенту и принцессу Аврору.
Отметим, что режиссерское кресло фильма занял один из создателей «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоаким Роннинг. Съемки «Малефисенты 2» стартуют в конце года.