Мишель Пфайффер появится в «Малефисенте 2»

Актриса готова присоединиться к Анджелине Джоли в сиквеле фэнтези «Малефисента»

Если переговоры завершатся успешно, актрисе отойдет роль некой королевской особы. Ранее Эд Скрейн согласился сыграть злодея в предстоящем сиквеле сказочной истории. Анджелина Джоли и Эль Фаннинг снова перевоплотятся в известным нам героинь – рогатую колдунью Малефисенту и принцессу Аврору. Отметим, что режиссерское кресло фильма занял



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Мишель Пфайффер

Актриса готова присоединиться к Анджелине Джоли в сиквеле фэнтези «Малефисента»

Если переговоры завершатся успешно, актрисе отойдет роль некой королевской особы.

Ранее Эд Скрейн согласился сыграть злодея в предстоящем сиквеле сказочной истории. Анджелина Джоли и Эль Фаннинг снова перевоплотятся в известным нам героинь – рогатую колдунью Малефисенту и принцессу Аврору.

Отметим, что режиссерское кресло фильма занял один из создателей «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Хоаким Роннинг. Съемки «Малефисенты 2» стартуют в конце года.