Известная певица готовит к выпуску штаны-вагины

Певица Жанель Монэ запустит неординарные брюки в массовое производство

Впервые штаны-вагины были представлены в видеоклипе певицы на песню Pynk. «Я рада, что люди так много говорят об этих брюках. Здорово, если это поможет в обсуждении различных проблем женщин и их тела», — считает Монэ. Идея клипа Pynk, в котором появились эти штаны-вагины, состоит в «праздновании творения, любви к



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Певица Жанель Монэ запустит неординарные брюки в массовое производство

Впервые штаны-вагины были представлены в видеоклипе певицы на песню Pynk.

«Я рада, что люди так много говорят об этих брюках. Здорово, если это поможет в обсуждении различных проблем женщин и их тела», — считает Монэ.

Идея клипа Pynk, в котором появились эти штаны-вагины, состоит в «праздновании творения, любви к себе, сексуальности и внутренней силы».

В клипе упоминаются различные темы, среди которых бодипозитив, принятие себя и харассмент.

«В ролике не все женщины одеты в такие брюки, — отметила Жанель. — Потому что я не верю, что обязательно необходимо обладать вагиной, чтобы быть женщиной. У меня она есть, и я ею горжусь, но в то же время надо помнить, что существует много людей, которые хотят контролировать женские вагины. Достаточно вспомнить о практиках женского обрезания. Все эти вопросы необходимо обсуждать».

Джерело: Buro 24/7