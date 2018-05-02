Пэрис Хилтон призналась, что из-за славы чувствует себя одинокой

Пэрис Хилтон стала героиней документального фильма «Американский мем», рассказывающего о жизни людей в социальных сетях

В нем она сделала откровенное признание о том, что познала две стороны популярности. По словам Пэрис, всемирная слава не спасает от одиночества, а наоборот провоцирует его. «Я постоянно путешествую и нахожусь 250 дней в году в дороге. Иногда в самолете мне становится очень одиноко», —



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Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон стала героиней документального фильма «Американский мем», рассказывающего о жизни людей в социальных сетях

В нем она сделала откровенное признание о том, что познала две стороны популярности. По словам Пэрис, всемирная слава не спасает от одиночества, а наоборот провоцирует его.

«Я постоянно путешествую и нахожусь 250 дней в году в дороге. Иногда в самолете мне становится очень одиноко»,

— призналась звезда. Она также добавила, что очень близка со своими фанатами и доверяет им больше, чем многим людям, с которыми знакома вживую:

«Я очень их люблю. Они моя вторая семья. При этом они не осуждают меня, а просто любят, поддерживают, сочувствуют. Мои родители считают, что я сумасшедшая, потому что впускаю фанатов в свою жизнь: даю им свой номер телефона, могу пригласить в гости. Я всегда готова помочь моим «маленьким Хилтонам» (так Пэрис называет своих фанатов — прим. редакции) чувствовать себя уверенно и сделать их немного счастливей. С ними я сама счастлива и могу быть собой»

Напомним, Пэрис выходит замуж за Криса Зилка. Светская львица планирует сыграть сразу три свадьбы — в Европе, Америке и еще одну для всех друзей, правда, где именно пройдет праздник — Хилтон пока не уточняла. Крис и Пэрис начали встречаться в начале прошлого года. Недавно звезда спровоцировала слухи о беременности. Поклонники заметили, что живот Пэрис слегка округлился. Правда светская львица никак не комментирует эти доводы.

Джерело: graziamagazine.ru