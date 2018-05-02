Вышел забавный трейлер блокбастера «Человек-муравей»

Ролик приоткрывает детали сюжета будущего блокбастера

Опубликован официальный трейлер нового блокбастера «Человек-муравей и Оса». События новой ленты разворачиваются сразу после сюжета, описанного в «Мстителях: Войне бесконечности», который вышел на экраны на прошлой неделе, пишет «Главком». После своих былых подвигов Человек-муравей заслужил почетное право

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Человек-муравей

Ролик приоткрывает детали сюжета будущего блокбастера

Опубликован официальный трейлер нового блокбастера «Человек-муравей и Оса». События новой ленты разворачиваются сразу после сюжета, описанного в «Мстителях: Войне бесконечности», который вышел на экраны на прошлой неделе, пишет «Главком».

После своих былых подвигов Человек-муравей заслужил почетное право присоединиться к команде Мстителей, однако он предпочитает оставаться ближе к семье в Сан-Франциско. Однако даже дома его находят приключения — создатель чудо-костюма доктор Хэнк Пим приглашает героя поучаствовать в новой опасной миссии. При этом в этот раз ему будет помогать новая напарница Оса с аналогичным костюмом, дополненным рядом более интересных возможностей.

В трейлере рассказывается, что загадочная призрачная сущность украла технологии доктора Хэнка Пима, разработавшего костюмы для Человека-муравья и Осы. Герои в фильме могут не только менять собственные размеры, но и уменьшать или увеличивать другие предметы — от солонки и автомобиля до небоскреба.

К своим ролям вернутся снявшиеся в «Человеке-муравье» Майкл Дуглас («Игра»), Пол Радд («Правила виноделов»), Эванджелин Лилли («Остаться в живых») и Майкл Пенья («Марсианин»). Кроме того мы увидим и новые лица – Лоренса Фишберна («Матрица»), Мишель Пфайффер («Мама!») и Уолтона Гоггинса («Омерзительная восьмерка»).