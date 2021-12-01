  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мишина и Эллерт - Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья
    Мишина и Эллерт

    Артистка впервые прокомментировала разрыв с шоуменом

    Популярная украинская актриса и героиня шоу «Холостячка-1» Ксения Мишина в разговоре с Алексеем Дурневым впервые намекнула, что стало причиной разрыва с шоуменом Александром Эллертом

    Артистка еще раз подтвердила, что они с Александром окончательно разошлись и вряд ли помирятся, как это бывало раньше. Мишина отметила, что уже сюрприз от Эллерта, который он ей делал не так давно, в виде вертолета с надписью на земле "люблю тебя" – не сработает.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья
    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья
    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья
    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья
    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья

    Вспомнила звезда сериала «Крепостная» и катание с юмористом на санках в Буковеле, сказала, что ей тогда понравилось, потому что ей «нравится все, что страшно».

    «Все что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю. На время. Потом все», — отметила Ксения.

    И также добавила, что Эллерта она бросила "ради своего здоровья".

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

    Читайте также: Когда беременность превращается в девять забавных месяцев в жизни пары
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья