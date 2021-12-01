Мишина призналась, что бросила Эллерта ради своего здоровья

Артистка впервые прокомментировала разрыв с шоуменом

Популярная украинская актриса и героиня шоу «Холостячка-1» Ксения Мишина в разговоре с Алексеем Дурневым впервые намекнула, что стало причиной разрыва с шоуменом Александром Эллертом

Артистка еще раз подтвердила, что они с Александром окончательно разошлись и вряд ли помирятся, как это бывало раньше. Мишина отметила, что уже сюрприз от Эллерта, который он ей делал не так давно, в виде вертолета с надписью на земле "люблю тебя" – не сработает.

Вспомнила звезда сериала «Крепостная» и катание с юмористом на санках в Буковеле, сказала, что ей тогда понравилось, потому что ей «нравится все, что страшно».

«Все что страшно, все, что токсично, все, что ужасно, все, что абьюзивно – все это люблю. На время. Потом все», — отметила Ксения.

И также добавила, что Эллерта она бросила "ради своего здоровья".

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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