Совершенство. 55-летняя Сальма Хайек в купальнике смутила фанатов (фото)

Звезда порадовала поклонников новым фото

Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек в своем Инстаграме показала откровенно фото, на котором позирует в откровенном образе.

На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в бассейне с мокрыми волосами в слитном черном купальнике люксового бренда Gucci с глубоким декольте. Ее образ дополняет крупное кольцо. В руке Хайек держит стакан с прохладительным напитком. Публикация набрала больше 1,4 миллиона лайков.

instagram.com/salmahayek/

Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Сексуальная», «Выглядишь потрясающе!», «Самая прекрасная женщина с невероятными глазами и грудью», «Совершенство», «Сальма всегда выглядит просто идеально», — восхищались они.

Ранее Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма.

Хайек пришлось признаться в том, что она намеренно шла на конфликт с влиятельным продюсером, чтобы избежать приставаний с его стороны.