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    Совершенство. 55-летняя Сальма Хайек в купальнике смутила фанатов (фото)

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    Актриса Сальма Хайек - Совершенство. 55-летняя Сальма Хайек в купальнике смутила фанатов (фото)
    Актриса Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Звезда порадовала поклонников новым фото

    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек в своем Инстаграме показала откровенно фото, на котором позирует в откровенном образе.

    На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в бассейне с мокрыми волосами в слитном черном купальнике люксового бренда Gucci с глубоким декольте. Ее образ дополняет крупное кольцо. В руке Хайек держит стакан с прохладительным напитком. Публикация набрала больше 1,4 миллиона лайков.

    instagram.com/salmahayek/
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Сексуальная», «Выглядишь потрясающе!», «Самая прекрасная женщина с невероятными глазами и грудью», «Совершенство», «Сальма всегда выглядит просто идеально», — восхищались они.

    Ранее Сальма Хайек открыто заявила об унижениях на съемках известного фильма.

    Хайек пришлось признаться в том, что она намеренно шла на конфликт с влиятельным продюсером, чтобы избежать приставаний с его стороны.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Совершенство. 55-летняя Сальма Хайек в купальнике смутила фанатов (фото)