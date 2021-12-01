15-летняя дочь Оли Фреймут живет в Лос-Анджелесе. Как она выглядит (фото)

Злата Митчелл учится в Америке

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут в своем Инстаграме показала редкое фото со своей старшей дочерью.

Оказывается, 15-летняя Злата Митчелл живет и учится в США. Во время визита в Лос-Анджелес звездная мама сделала общие фото с девочкой. Одним из них знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. В кадре Злата и Ольга позировали, сидя в автомобиле.

«Тинейджеров называют некрасивыми. Но они – произведение искусства в процессе работы. Немного времени и автор ее завершит и покажет публике. Вот тогда придется признать, что ошибались в неуклюжести подростков. Разве можно судить незавершенный шедевр?» – подписала публикацию звезда.

instagram.com/freimutolia/

В ответ пользователи заверили, что дочь Фреймут – невероятная красавица.

«Злата очень красивая девушка», «Это дочь? Это произведение искусства», «Как хорошо сказано, Оля! Злата выглядит уже как завершенный шедевр», - комментируют фото пользователи сети.

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