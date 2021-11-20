Мисс Мира 2021. Яремчук показала конкурсные наряды (фото)

Для финального выхода в Пуэрто-Рико Александре Яремчук сшили жаккардовое платье

«Мисс Украина 2021» Александра Яремчук презентовала два наряда, в которых выйдет на большую сцену мирового конкурса красоты – национальный костюм и платье для финального выхода.

Платье для выхода в национальном наряде для Александры создала звездный дизайнер Леся Патока. Это белое платье со шлейфом и уникальным кружевным узором цвета рубина. Украшением костюма являются объемные плечи и приталенный женственный силуэт.

Для финального выхода в Пуэрто-Рико Александре Яремчук сшили жаккардовое платье насыщенного фиолетового цвета с воздушным шлейфом и разрезом на бедре. Его автором стала модельер Екатерина Лукашик. Она специально соединила фиолет и фуксию, ведь жюри в первую очередь обращает внимание на яркие цвета.

Ранее сообщалось, что участие Александры Яремчук на конкурсе «Мисс Украина 2021» оказалось на грани срыва.

«Был подан весь необходимый пакет документов, включая официальное приглашение от организации Miss World Limited. Поскольку международный конкурс Miss World 2021 стартует 21.11.2021, мы нуждаемся в записи на срочное собеседование. К сожалению, нам до сих пор не назначили дату и время его прохождения», – говорится в обращении.