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    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего

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    Актер Шонн Пенн - Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Актер Шонн Пенн
    facebook.com/pressjfo.news

    Актер в бронежилете и шлеме общался с военными

    Оскаровский лауреат Шонн Пенн посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе. Несколько неожиданным для звезды стало то, что значительный процент украинских военнослужащих в ООС – женщины.

    Это первый визит актера в Украину, о которой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм. Об этом на странице в Facebook в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

    В сети также опубликовали фото, как знаменитость в бронежилете и шлеме общался с военными.

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    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего
    facebook.com/pressjfo.news

    В ООС указали, что основной замысел кино Пенна – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

    Ранее актер был замечен в Киеве на Институтской улице, где записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Об этом сам Остальцев рассказал в Instagram, разместив совместное фото со знаменитостью.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего