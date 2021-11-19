Шонн Пенн посетил украинских воинов на Донбассе и рассказал, что его удивило больше всего

Актер в бронежилете и шлеме общался с военными

Оскаровский лауреат Шонн Пенн посетил позиции украинских воинов ВСУ на Донбассе. Несколько неожиданным для звезды стало то, что значительный процент украинских военнослужащих в ООС – женщины.

Это первый визит актера в Украину, о которой обладатель двух «Оскаров» планирует снять документальный фильм. Об этом на странице в Facebook в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил.

В сети также опубликовали фото, как знаменитость в бронежилете и шлеме общался с военными.

В ООС указали, что основной замысел кино Пенна – рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Ранее актер был замечен в Киеве на Институтской улице, где записал интервью с владельцем ветеранского бизнеса Леонидом Остальцевым. Об этом сам Остальцев рассказал в Instagram, разместив совместное фото со знаменитостью.