Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)

Малышу исполнилось три месяца

Знаменитая телеведущая Катя Осадчая в своем Инстаграме показала новые фото с младшим сыном Даниилом, которому сегодня исполняется три месяца.

«Сегодня Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данила еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди», — подписала кадры молодая мама.

Подписчики Осадчей бросились ее поздравлять: «Мои поздравления. Пусть растет здоровенький и будет счастлив», «Очень нежные фото! От них так и веет спокойствием и любовью!», «Невероятно нежная! Мадонна! Очаровательная», - пишут в комментариях пользователи сети.

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