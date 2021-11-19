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    Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)

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    Катя Осадчая вместе с сыном - Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)
    Катя Осадчая вместе с сыном
    instagram.com/kosadcha/

    Малышу исполнилось три месяца

    Знаменитая телеведущая Катя Осадчая в своем Инстаграме показала новые фото с младшим сыном Даниилом, которому сегодня исполняется три месяца.

    «Сегодня Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данила еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди», — подписала кадры молодая мама.

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    Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)
    Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)
    Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)
    instagram.com/kosadcha/

    Подписчики Осадчей бросились ее поздравлять: «Мои поздравления. Пусть растет здоровенький и будет счастлив», «Очень нежные фото! От них так и веет спокойствием и любовью!», «Невероятно нежная! Мадонна! Очаровательная», - пишут в комментариях пользователи сети.

    Ранее Катя Осадчая пояснила, почему воспользовалась полицейским эскортом.

    Телеведущая Екатерина Осадчая извинилась за свой сообщение о помощи львовских полицейских добраться ей вовремя на поезд, а также объяснили причины, почему воспользовались услугами правоохранителей. Ведущая спешила на утреннее кормление малыша.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Катя Осадчая впервые показала лицо трехмесячного сына (фото)