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    Адель посвятила сыну первый за шесть лет альбом

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    Певица Адель - Адель посвятила сыну первый за шесть лет альбом
    Певица Адель

    В один из треков звезда вставила реальный диалог со своим сыном

    Накануне британская певица Адель выпустила альбом под названием «З0». Это ее первый полноценный релиз с 2015 года.

    Альбом рассказывает о недавнем разводе певицы. По мнению самой Адель, эти треки помогут их восьмилетнему сыну понять, почему развелись его родители. «Альбом посвящен моему сыну Анджело. Я поняла, что должна рассказать все через песни. Он явно понимал, что происходит на самом деле. Хотя мне казалось, я отлично притворяюсь, будто бы все хорошо», — заявила она

    Кстати, в один из треков звезда вставила реальный диалог со своим сыном, записанный на диктофон. «Я люблю твоего отца, потому что он подарил мне тебя. Ты наполовину я и наполовину папа», — говорит она Анджело.

    Напомним, с 2011-го Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки. Через год у пары родился сын Анджело, и в 2017-м избранник певицы сделал ей предложение. Через два года они развелись.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Адель пожаловалась на проблемы с психикой.

    Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано».

    Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Адель посвятила сыну первый за шесть лет альбом