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    Мисс Украина Вселенная-2021: как выглядят первые финалисты конкурса (фото)

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    Смотрим фото первых финалисток - Мисс Украина Вселенная-2021: как выглядят первые финалисты конкурса (фото)

    Смотрим фото первых финалисток

    Фото из открытых источников

    Финал 15-го шоу красоты «Мисс Украина Вселенная – 2021» состоится 16 октября. Организаторы представили первых девять финалисток

    Пришло время узнать больше о девушках, которые в середине октября будут бороться за право представлять Украину на одном из самых крупных мировых конкурсах красоты «Мисс Украина Вселенная – 2021», который состоится в декабре в Израиле. Об этом пишет Сегодня.

    Виктория Апанасенко

    Виктория Апанасенко

    Виктории 28 лет. Работает моделью. Занимается актерским мастерством и пишет стихи. Окончила магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко, факультет психологии по специальности «Социальная работа». Учебу совмещала с работой моделью.

    София Дорчинец

    София Дорчинец

    Софии 20 лет. Профессионально занималась танцами в течение 15 лет. Учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, хореография.

    «Я хочу на собственном примере показать то, что все возможно и вдохновить вас на новые свершения», – написала девушка в Instagram.

    Юлия Фесюк

    Юлия Фесюк

    Юлии 28 лет. Уже больше семи лет работает моделью. Пробует себя в дизайне женской одежды.

    «Ещё с детства я наблюдала за этим конкурсом красоты, следила за его историей, много лет приходила на кастинг и вот… это случилось со мной! Эмоции переполняют», – призналась модель.

    Карина Опара

    Карина Опара

    Карине 20 лет. В прошлом спортсменка. Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике. Сейчас учится в Национальном университете физического воспитания и спорта на тренера по легкой атлетике. Работает моделью.

    «Я в финале конкурса Мисс Украина Вселенная! Я искренне благодарна каждому из вас, кто верил, кто поддерживал меня», – написала девушка.

    Юлия Семенихина

    Юлия Семенихина

    Ей 20 лет. Девушка учится на преподователя турецкого языка сразу в двух университетах – в Киеве и Измире.

    «Это сложно описать словами, мне до сих пор не верится, но я финалистка грандиозного, масштабного и самого престижного конкурса красоты в Украине.

    Был пройден нелёгкий путь подготовки, раскрытия своего потенциала, работы над ошибками, поиском лучшей версии себя», – написала Юлия.

    Анна Неплях

    Анна Неплях

    Анне 27 лет. Была участница Холостяк-10. Раньше работала моделью. На счету Анны – участие нескольких конкурсах красоты, среди которых – «Мисс Интерконтиненталь».

    «Мало кто знает, но я так давно этого хотела, но было миллион обстоятельств (в моей голове, конечно), из-за которых я себя сдерживала и сейчас точно знаю, что готова выйти из тени и показать себя», – написала Анна у себя в Instagram.

    Наталья Спитковская

    Наталья Спитковска

    Наталье 26 лет. Она модель и мечтает стать актрисой.

    «Сейчас, как никогда, чувствую, что я здесь не просто так. И готова представлять город Киев. Показать и рассказать о том, что скрывается внутри меня. Раскрыть весь свой потенциал».

    Карина Мухутдинова

    Карина Мухутдинова

    Карине 22 года. Девушка учится в бизнес-школе во Франции. Долгое время профессионально занималась музыкой и академическим вокалом.

    «Это очень важное для меня событие, реализация моей мечты!», – прокомментировала свое участие в конкурсе красоты девушка.

    Диана Дудка

    Диана Дудка

    Диане 24 года. С 15 лет профессионально работает моделью в странах Азии и Европы.

    «Я невероятно счастлива и благодарна судьбе за такую возможность», – написала девушка о своем участии в Мисс Украина Вселенная.

    Напомним, популярная блогерша Клара Гиллем из Теннесси, США, разительно отличается от своих коллег в Инстаграме. 24-летняя девушка не стесняется показывать недостатки своего тела, несмотря на его мнимую идеальность. Блогерша считает, что все фигуры прекрасны и женщинам пора прекратить подстраиваться под чужое мнение.

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    Теги: мода и красота курьез
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    Мисс Украина Вселенная-2021: как выглядят первые финалисты конкурса (фото)