Мисс Украина Вселенная-2021: как выглядят первые финалисты конкурса (фото)

Финал 15-го шоу красоты «Мисс Украина Вселенная – 2021» состоится 16 октября. Организаторы представили первых девять финалисток

Пришло время узнать больше о девушках, которые в середине октября будут бороться за право представлять Украину на одном из самых крупных мировых конкурсах красоты «Мисс Украина Вселенная – 2021», который состоится в декабре в Израиле. Об этом пишет Сегодня.

Виктория Апанасенко

Виктории 28 лет. Работает моделью. Занимается актерским мастерством и пишет стихи. Окончила магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко, факультет психологии по специальности «Социальная работа». Учебу совмещала с работой моделью.

София Дорчинец

Софии 20 лет. Профессионально занималась танцами в течение 15 лет. Учится в трех вузах по специальностям: переводчик со словацкого языка, журналистика и PR, хореография.

«Я хочу на собственном примере показать то, что все возможно и вдохновить вас на новые свершения», – написала девушка в Instagram.

Юлия Фесюк

Юлии 28 лет. Уже больше семи лет работает моделью. Пробует себя в дизайне женской одежды.

«Ещё с детства я наблюдала за этим конкурсом красоты, следила за его историей, много лет приходила на кастинг и вот… это случилось со мной! Эмоции переполняют», – призналась модель.

Карина Опара

Карине 20 лет. В прошлом спортсменка. Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике. Сейчас учится в Национальном университете физического воспитания и спорта на тренера по легкой атлетике. Работает моделью.

«Я в финале конкурса Мисс Украина Вселенная! Я искренне благодарна каждому из вас, кто верил, кто поддерживал меня», – написала девушка.

Юлия Семенихина

Ей 20 лет. Девушка учится на преподователя турецкого языка сразу в двух университетах – в Киеве и Измире.

«Это сложно описать словами, мне до сих пор не верится, но я финалистка грандиозного, масштабного и самого престижного конкурса красоты в Украине.

Был пройден нелёгкий путь подготовки, раскрытия своего потенциала, работы над ошибками, поиском лучшей версии себя», – написала Юлия.

Анна Неплях

Анне 27 лет. Была участница Холостяк-10. Раньше работала моделью. На счету Анны – участие нескольких конкурсах красоты, среди которых – «Мисс Интерконтиненталь».

«Мало кто знает, но я так давно этого хотела, но было миллион обстоятельств (в моей голове, конечно), из-за которых я себя сдерживала и сейчас точно знаю, что готова выйти из тени и показать себя», – написала Анна у себя в Instagram.

Наталья Спитковская