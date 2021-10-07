Французский художник превращает заброшенные места в яркие 3D-объекты (фото)

Работы художника пугают своей реалистичностью

Добро пожаловать в волшебный мир граффити! И это будут явно не те каракули, которые вы видели в подворотне. Мы хотим показать вам работы французского художника с псевдонимом SCAF.

Он создает 3D-рисунки в самых неприметных углах, которые выглядят безумно реалистично и иногда даже пугающе, ведь частенько его выбор падает на изображение рептилий, змей и пауков. Смотрите сами!

Вы наверняка уже успели заметить, что художник любит сам фотографироваться со своими работами, создавая еще одно произведение — креативный снимок.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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