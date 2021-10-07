Как мастера дали старым татуировкам новую жизнь, сделав их намного круче (фото)

Подборка татуировок с новой жизнью

Некоторые боятся делать татуировку, потому что это на всю жизнь. А вдруг разонравится? Другие же без малейшего страха набивают имена людей и важные даты, которые со временем становятся неактуальными и хранят лишь плохие воспоминания.

Но все можно исправить! Мы собрали для вас примеры того, как мастера дают татуировкам новую жизнь.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun