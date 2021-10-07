Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)

Для деловой герцогиня выбрала платье в клетку от бренда Zara

Кейт Миддлтон в очередной раз удивила поклонников, появившись на публике в скромном наряде. В этом платье она уже посещала публичное мероприятие в 2020 году.

Кейт Миддлтон вместе с мужем посетили Исследовательский институт в Лондоне. Супруги пообщались с сотрудниками центра и обсудили развитие науки в стране. Во время мероприятия герцогиня призналась, что уже много лет изучает свое генеалогическое древо, чтобы в деталях разузнать происхождение семьи.

Для деловой встречи она выбрала платье в клетку от бренда Zara. Поклонники обратили внимание, что герцогиня Кембриджская уже появлялась в этом наряде в январе 2020-го.

Однако интереснее всего то, что сейчас данная модель стоит всего 16 фунтов, или 500 гривен. До скидки цена платья была выше, а именно 90 фунтов стерлингов. Это далеко не первый случай, когда герцогиня Кембриджская отдает предпочтение брендам из масс-маркета. Благодаря этому ей удается избежать обвинений в расточительности.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun.

Читайте также: Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день