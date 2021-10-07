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    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)

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    Герцогиня Кембриджская Кейт - Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Герцогиня Кембриджская Кейт
    instagram.com/royalfashionpolice/

    Для деловой герцогиня выбрала платье в клетку от бренда Zara

    Кейт Миддлтон в очередной раз удивила поклонников, появившись на публике в скромном наряде. В этом платье она уже посещала публичное мероприятие в 2020 году.

    Кейт Миддлтон вместе с мужем посетили Исследовательский институт в Лондоне. Супруги пообщались с сотрудниками центра и обсудили развитие науки в стране. Во время мероприятия герцогиня призналась, что уже много лет изучает свое генеалогическое древо, чтобы в деталях разузнать происхождение семьи.

    Для деловой встречи она выбрала платье в клетку от бренда Zara. Поклонники обратили внимание, что герцогиня Кембриджская уже появлялась в этом наряде в январе 2020-го.

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    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)
    instagram.com/royalfashionpolice/

    Однако интереснее всего то, что сейчас данная модель стоит всего 16 фунтов, или 500 гривен. До скидки цена платья была выше, а именно 90 фунтов стерлингов. Это далеко не первый случай, когда герцогиня Кембриджская отдает предпочтение брендам из масс-маркета. Благодаря этому ей удается избежать обвинений в расточительности.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun.

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    Теги: мода и красота Кейт Миддлтон как быть модным
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    Кейт Миддлтон вышла в свет в старом платье за 500 гривен (фото)