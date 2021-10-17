Бьет – значит любит?». «Мисс Украина Вселенная» простила бывшему издевательства

Красавица рассказала, что не пыталась получить возмещение за избиение и издевательства

«Я забрала заявление», – призналась красотка

Титул «Мисс Украина Вселенная»-2021 получила участница шоу «Холостяк», 27-летняя Анна Неплях из Днепра. В программе «Светская жизнь» девушка рассказала, что мечтала об этой короне с детства. В то же время она призналась, что проходила и непростые моменты в жизни. Так, ее бил бывший парень – сын достаточно известных в Украине чиновников.

«Эта история закончилась три года назад. Когда ты перестаешь быть жертвой, ты перестаешь об этом говорить», – сказала Анна Неплях.

Также красавица рассказала, что не пыталась получить возмещение за избиение и издевательства. «Когда вы любите, то можете многое простить человеку. Поэтому я отпустила эту ситуацию, я простила этому человеку. Я забрала заявление», – пояснила «Мисс Украина Вселенная».

Анна Неплях поделилась, что до участия в конкурсе красоты неплохо зарабатывала в Instagram.

«У меня активная аудитория, и это действительно приносит очень хороший доход», – призналась красавица.

В то же время Анна успела поработать и по специальности – была инженером-землеустроителем в Департаменте земельных ресурсов города Киева.

Напомним, Анна Неплях представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, которое состоится в Израиле в декабре 2021 года.

Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.