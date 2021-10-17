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    Бьет – значит любит?». «Мисс Украина Вселенная» простила бывшему издевательства

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    Красавица рассказала, что не пыталась получить возмещение за избиение и издевательства - Бьет – значит любит?». «Мисс Украина Вселенная» простила бывшему издевательства
    Красавица рассказала, что не пыталась получить возмещение за избиение и издевательства
    Фото: скриншот из видео программы «Светская жизнь»

    «Я забрала заявление», – призналась красотка

    Титул «Мисс Украина Вселенная»-2021 получила участница шоу «Холостяк», 27-летняя Анна Неплях из Днепра. В программе «Светская жизнь» девушка рассказала, что мечтала об этой короне с детства. В то же время она призналась, что проходила и непростые моменты в жизни. Так, ее бил бывший парень – сын достаточно известных в Украине чиновников.

    «Эта история закончилась три года назад. Когда ты перестаешь быть жертвой, ты перестаешь об этом говорить», – сказала Анна Неплях.

    Также красавица рассказала, что не пыталась получить возмещение за избиение и издевательства. «Когда вы любите, то можете многое простить человеку. Поэтому я отпустила эту ситуацию, я простила этому человеку. Я забрала заявление», – пояснила «Мисс Украина Вселенная».

    Анна Неплях поделилась, что до участия в конкурсе красоты неплохо зарабатывала в Instagram.

    «У меня активная аудитория, и это действительно приносит очень хороший доход», – призналась красавица.

    В то же время Анна успела поработать и по специальности – была инженером-землеустроителем в Департаменте земельных ресурсов города Киева.

    Напомним, Анна Неплях представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, которое состоится в Израиле в декабре 2021 года.

    Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

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    Теги: Украина Мисс Вселенная история Instagram время
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    Бьет – значит любит?». «Мисс Украина Вселенная» простила бывшему издевательства