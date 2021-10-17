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    Постаревший Тигипко показал новую возлюбленную (фото)

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    Тигипко вывел в свет новую избранницу - Постаревший Тигипко показал новую возлюбленную (фото)
    Тигипко вывел в свет новую избранницу
    Фото: пресс-службы конкурса «Мисс Украина Вселенная»

    Избранница банкира и бизнесмена руководит фармацевтическим бизнесом

    15 октября состоялся финал конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная»-2021.

    Событие собрало немало именитых гостей. Среди них и бывший политик, а ныне банкир и бизнесмен Сергей Тигипко с новой женой Аллой Зиневич. Ей 37, руководит фармацевтическим бизнесом, рестораном и буйволиной фермой.

    Алла Зиневич. Фото: touch-magazine.eu
    Алла Зиневич. Фото: touch-magazine.eu

    Напомним, 61-летний Тигипко развелся с женой, президентом Одесского международного кинофестиваля, Викторией, в 2018 году. Пара разорвала отношения после 14 лет брака. У них трое общих детей.

    Этот развод стал вторым для Сергея Тигипко. С первой женой Наталией он разошелся после 23 лет общей жизни. Имеют дочь Анну, которой сейчас 36 лет.

    Что же касается конкурса, то королевой вечера и обладательницей главного титула стала 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Именно она представит Украину на престижном международном состязании Miss Universe-2021, которое состоится в Израиле в декабре 2021 года.

    Ранее «Скотч» писал, что известно о красавице, победившей в конкурсе «Мисс Украина Вселенная».

    Также сообщалось, что соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

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    Теги: Украина Мисс Вселенная Сергей Тигипко Instagram
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    Постаревший Тигипко показал новую возлюбленную (фото)