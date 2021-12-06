«Мисс Вселенная-2021» Анна Неплях в черном латексе показала все свои достоинства (фото)

Звезда подчеркнула бюст и роскошные ножки

Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная-2021» Анна Неплях в своем Инстаграме показала пикантное фото, где позировала на каблуках в черном латексном мини-платье. Красавица похвасталась бюстом, узкой талией и роскошными длинными ножками. Свой лук она дополнила эффектной укладкой и макияжем.

«Сегодня начинаются репетиции дефиле и финального шоу для "Мисс Вселенная". А пока я удобно постою на каблуках на фото», — прокомментировала сообщение Анна.

instagram.com/neplyah/

В комментариях фаны не прошли мимо красоты Неплях:

«Роскошная», «Миссис Смит», «Красотка», - пишут в комментариях пользователи сети.

Ранее Анна Неплях показала два роскошных образа, в которых будет поражать публику и судей на конкурсе красоты.

Фантастический образ для выхода в национальных нарядах создала украинская дизайнер Наталья Шевчук. Ее творение получило название «Вышиваный код Украины», ведь сочетает в себе уникальные вышивки из всех регионов нашей Родины.

При этом вечернее платье на финал «Мисс Вселенная 2021» подобрали из коллекции дубайского бренда Atelier Zuhra. Это эффектный «золотой» наряд со смелым разрезом посередине и глубоким декольте. Изюминкой образа является прозрачный низ и длиннющий шлейф, идущий от плеч.