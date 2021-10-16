Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)
Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков
Соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.
Красотка регулярно выкладывает пикантные фото и видео, которые будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее последний пост, на котором Мисс Вселенная появилась в соблазнительном бикини.
Кадры Оливии Калп безумно понравились ее сторонникам. Об этом свидетельствуют более почти 190 тысяч лайков, а также множество комментариев и комплиментов.
- «Невероятная малышка»;
- «Мне нравится твой образ»;
- «Мне нужно еще больше»;
- «Фантастическая женщина»;
- «Горяча, как ад»;
- «Ты просто безупречна»;
- «Красивая барышня»;
- «Девушка из моих мечтаний»;
- «Ты чрезвычайна, Оливия».
Пользователи также отмечают, что следить за станицей Мисс Вселенной – одно удовольствие.
Ранее «Скотч» писал, что Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы «Мисс Род-Айленд», «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной.