Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)

Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков

Соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

Красотка регулярно выкладывает пикантные фото и видео, которые будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее последний пост, на котором Мисс Вселенная появилась в соблазнительном бикини.

Кадры Оливии Калп безумно понравились ее сторонникам. Об этом свидетельствуют более почти 190 тысяч лайков, а также множество комментариев и комплиментов.

«Невероятная малышка»;

«Мне нравится твой образ»;

«Мне нужно еще больше»;

«Фантастическая женщина»;

«Горяча, как ад»;

«Ты просто безупречна»;

«Красивая барышня»;

«Девушка из моих мечтаний»;

«Ты чрезвычайна, Оливия».

Пользователи также отмечают, что следить за станицей Мисс Вселенной – одно удовольствие.

Ранее «Скотч» писал, что Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы «Мисс Род-Айленд», «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной.