  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подписчики без ума от горячей Мисс Вселенной - Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)
    Подписчики без ума от горячей Мисс Вселенной
    Фото: showdream.org

    Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков

    Соблазнительная Мисс Вселенная Оливия Калп решила хорошенько разогреть своих подписчиков, опубликовав в своем Instagram серию фото в купальнике.

    Красотка регулярно выкладывает пикантные фото и видео, которые будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее последний пост, на котором Мисс Вселенная появилась в соблазнительном бикини.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)
    Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)
    Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)
    Фото: oliviaculpo/Instagram

    Кадры Оливии Калп безумно понравились ее сторонникам. Об этом свидетельствуют более почти 190 тысяч лайков, а также множество комментариев и комплиментов.

    • «Невероятная малышка»;
    • «Мне нравится твой образ»;
    • «Мне нужно еще больше»;
    • «Фантастическая женщина»;
    • «Горяча, как ад»;
    • «Ты просто безупречна»;
    • «Красивая барышня»;
    • «Девушка из моих мечтаний»;
    • «Ты чрезвычайна, Оливия».

    Пользователи также отмечают, что следить за станицей Мисс Вселенной – одно удовольствие.

    Ранее «Скотч» писал, что Американская модель Оливия Калпо стала известна после того, как за один год завоевала титулы «Мисс Род-Айленд», «Мисс США» и «Мисс Вселенная». Некоторые до сих пор называют ее самой красивой в мире женщиной.

    Читайте также: Шокирующие фото: как красотки из Instagram выглядят в реальной жизни (фото)
    Теги: США модель Мисс Вселенная Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мисс Вселенная в откровенном купальнике взбудоражила соцсети (фото)