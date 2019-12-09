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    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки

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    Тунци сразу после того, как озвучили ее имя, поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее - «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    Тунци сразу после того, как озвучили ее имя, поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее
    instagram.com/zozitunzi/

    26-летняя Зозибини Тунци борется против гендерных стереотипов

    Представительница Южной Африки стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная 2019». 26-летняя Зозибини Тунци стала первой среди 90 конкурсанток из разных стран. Тунци удалось стать третьей одержавшей победу представительницей из ЮАР за все время соревнования.

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    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    «Мисс Вселенной 2019» стала феминистка из Южной Африки: фото знойной красотки
    instagram.com/zozitunzi/

    Сама Тунци сразу после того, как озвучили ее имя, поспешила поблагодарить всех, кто поддерживал ее. Отдельное внимание модель уделила дизайнерам, которые обеспечили ее превосходными нарядами, а также возлюбленному – ему она выразила соучастие за постоянную поддержку в непростой подготовке. Оставила Тунци трогательное сообщение и для родителей.

     «Я существую, потому что существуете вы. Вы дали мне жизнь, вырастили меня, чтобы я могла стать такой, какая я есть. Именно благодаря вам я могла гордо стоять на сцене в чужой стране, зная, где находятся мои корни и откуда я пришла. Я всегда благодарна вам и надеюсь, что вы будете гордиться мной каждый день жизни», — высказалась Зозибини.

     

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