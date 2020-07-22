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    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)

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    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)

    Батиста не стесняется собственного тела и с удовольствием демонстрирует его в лично микроблоге

    Кандида Батиста — личность неординарная. Она — яркий пример того, как в одном человеке может сочетаться, казалось бы, несочетаемое.

    Кандида родом из Бразилии, сейчас живет в Вене, работает шеф-поваром и делает карьеру в ресторанном бизнесе. Но горячая бразильская кровь. видимо, не дает покоя Кандиде покоя. Кроме основной профессии Батиста порой выступает в качестве модели. Причем выбирает весьма откровенные фотосессии. Не так давно Кандида снялась для Playboy.

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    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)
    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)
    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)
    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)
    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)
    Сексуальный шеф-повар из Бразилии удивляет не только блюдами (фото)

    Батиста не стесняется собственного тела и с удовольствием демонстрирует его в лично микроблоге. На Инстаграм Кандиды подписано более 20 тысяч человек, а горячая бразильянка радует свою аудиторию откровенными (порой даже очень) фотоснимками.

    А начиналось, надо сказать, все вполне невинно: приятелю девушки нужна была модель, Кандида согласилась помочь. Она поняла, что ей нравится позировать обнаженной. С тех пор пикантные фотосессии стали ее своеобразным хобби.

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