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    Шоу-биз

    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек

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    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек

    На пост в инстаграме обрушились комментарии с критикой

    Спортивный бренд Nike опубликовал в инстаграме фото новой рекламной кампании, в которой снялась певица Annahstasia (Анастасия Энуке). На фото девушка позирует в спортивном бюстгальтере, и у нее небритые подмышки.

    Снимок вызвал резкие комментарии у пользователей в сети.

    «Это отвратительно. Женщины больше не могут быть женщинами. Что происходит с восприятием сексуальности и привлекательности? Nike должно быть стыдно за продвижение такого образа», «Это не свобода и не любовь к своему телу, это глупость», «Я знаю, что это естественно, но не вызывает желания покупать что-либо у Nike», — высказались пользователи.

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    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек
    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек
    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек
    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек
    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек
    Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек

    Но были и те, кто выступил в защиту модели и прав женщин, которые вольны распоряжаться своим телом и отказываться от эпиляции.

    «Меня смущает, что большинство негативных комментариев пишут другие женщины. Если ваш личный выбор — бриться, это нормально, но если вы не хотите этого делать — это тоже нормально", «Спасибо Nike за поддержку естественности", — писали другие подписчики.



    Джерело: Buro 24/7

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