Модель из рекламы Nike раскритиковали из-за небритых подмышек



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На пост в инстаграме обрушились комментарии с критикой

Спортивный бренд Nike опубликовал в инстаграме фото новой рекламной кампании, в которой снялась певица Annahstasia (Анастасия Энуке). На фото девушка позирует в спортивном бюстгальтере, и у нее небритые подмышки.

Снимок вызвал резкие комментарии у пользователей в сети.

«Это отвратительно. Женщины больше не могут быть женщинами. Что происходит с восприятием сексуальности и привлекательности? Nike должно быть стыдно за продвижение такого образа», «Это не свобода и не любовь к своему телу, это глупость», «Я знаю, что это естественно, но не вызывает желания покупать что-либо у Nike», — высказались пользователи.

Но были и те, кто выступил в защиту модели и прав женщин, которые вольны распоряжаться своим телом и отказываться от эпиляции.

«Меня смущает, что большинство негативных комментариев пишут другие женщины. Если ваш личный выбор — бриться, это нормально, но если вы не хотите этого делать — это тоже нормально", «Спасибо Nike за поддержку естественности", — писали другие подписчики.









Джерело: Buro 24/7